China Three Gorges põe à venda 1,8% da EDP

A China Three Gorges (CTG), maior acionista da EDP, decidiu avançar com uma operação para a venda de 65,8 milhões de ações da elétrica portuguesa, representativas de 1,8% do seu capital, informou a EDP em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A operação é coordenada pelos bancos BNP Paribas e Merrill Lynch e destina-se apenas a investidores institucionais que queiram adquirir aquelas ações. Os termos finais desta transação deverão ser conhecidos esta quinta-feira de manhã.

Pela cotação atual, a posição de 1,8% vale aproximadamente 300 milhões de euros.

A CTG manterá, após a venda, 784,9 milhões de ações da EDP, ficando obrigada a não vender quaisquer títulos adicionais durante pelo menos quatro meses.

Atualmente a CTG tem 850,7 milhões de ações da EDP, correspondentes a 23,27% do capital da empresa portuguesa, onde entrou em 2012 com a compra de 21,35% ao Estado português.