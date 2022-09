Acusação a Salgado embargada por sigilo profissional de advogado

A última acusação no processo que o Banco de Portugal (BdP) abriu no caso BES está, neste momento, embargada por questões processuais. O BdP aguarda que seja levantado o sigilo profissional de um advogado, Rui Silveira, ex-administrador de Ricardo Salgado e testemunha-chave em todo o processo, revela o “Público” esta quarta-feira.

Dos quatro processos no BdP envolvendo o Banco Espírito Santo (BES), onde Ricardo Salgado é o principal protagonista, três já produziram condenação por parte do supervisor, decisões que os arguidos foram contestar nos tribunais.

O último processo é de maior sensibilidade e está relacionado como o caso Eurofin, sociedade suíça que Salgado terá usado para, ao longo de cinco anos, tirar 1,3 mil milhões de euros do BES, para dar liquidez a empresas do Grupo Espírito Santo.

Quando o Banco de Portugal o arrolou como testemunha, Rui Silveira, ex-administrador do BES, solicitou informação sobre o tema e acabou por alegar que não podia prestar declarações pois tomara conhecimento dos factos que o supervisor pretendia ver esclarecidos na sua qualidade de advogado do GES.

Rui Silveira alegou, então, que estava sujeito ao dever de sigilo profissional, e que só poderia deixar cair com autorização da Ordem dos Advogados.

Na sequência, o BdP sugeriu então que Rui Silveira requeresse à Ordem dos Advogados o levantamento das suas obrigações, ao que este respondeu que não estava disponível para o fazer. Tudo isto ocorreu em julho de 2019.

“Não estive, nem estou disponível para testemunhar, devido à minha condição de jurista”, disse Rui Silveira ao “Público”.

“A minha intervenção foi como advogado do GES na elaboração do regulamento do Conselho Superior e a primeira versão é mesmo anterior à privatização do BES, ainda eu era um jovem jurista. E foi isto que expliquei quando estive no BdP”, afirmou.