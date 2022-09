Covid-19. Fábricas de vestuário em Portugal ameaçadas de paralisação por falta de matérias-primas vindas da China

“Tenho clientes em pânico porque não sabem como se abastecer”, diz esta segunda-feira ao Expresso, a partir do Brasil, o presidente da Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confecção (ANIVEC/APIV), César Araújo. Por clientes entenda-se as marcas, muitas delas multinacionais, que precisam dos produtos para os colocar no mercado. E a causa desse pânico é o surto do novo coronavírus, que paralisou grande parte da China e atinge agora em cheio o norte de Itália.

César Araújo é também presidente do conselho de administração da Calvelex, uma empresa do setor que tem grande parte da sua produção dedicada a marcas dirigidas ao mercado do luxo. A Calvelex suspendeu parte da produção na semana passada, como é habitual na época, sublinha o administrador, mas procurando ganhar fôlego e poupar matérias-primas - algumas já escasseiam - para um período de mais encomendas.

“Por exemplo, a seda vem da Ásia e da China. Por muito que queira, não vou encontrar um fornecedor que possa suprir isso”, explica. E a diminuição de encomendas também é um problema: “Neste setor, para alguns clientes o mercado chinês é o primeiro e para outros é o segundo. Com estas medidas de recolher obrigatório, as pessoas também não consomem. É possível que se tenha de suspender a produção porque algumas fábricas dependem dessas fornecimentos”.

O presidente da ANIVEC adianta ao Expresso que há conversações com ministérios do Trabalho e Economia, bem como com a Secretaria de Estado da Internacionalização (que depende do Ministério dos Negócios Estrangeiros), para se encontrarem formas de encontrar soluções e “antecipar problemas na cadeia de fornecimento”.

César Araújo aponta para o facto de várias companhias aéreas terem deixado de voar para a China e de as inspeções nos portos serem demoradas como mais dois fatores de dificuldade na regularização da situação. E alerta: os stocks de matérias-primas das empresas do setor duram, na melhor das hipóteses, umas “seis semanas”, por isso está em causa já a produção para as próximas semanas.

O surto de Covid-19 atingiu em cheio duas regiões nevrálgicas não só para este setor, mas também para os do vestuário e calçado. “A China produz mais de 20% dos bens transacionáveis no mundo, qualquer coisa assim tem impacto global. A Itália também é uma grande produtora de matérias-primas e de marcas”, sublinha

Cerca de 400 portugueses estiveram em feiras de calçado em Milão

Micam, Mipele e Lineapelle: assim se chamam as três feiras dedicadas ao calçado que se realizaram na semana passada em Milão, Itália, e onde estiveram cerca de 400 portugueses, representando mais de 100 empresas do setor, confirmou ao Expresso Paulo Gonçalves, diretor de comunicação da APICCAPS, a Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos.

Na bagagem, a associação levou instruções aos seus associados sobre o coronavírus, de acordo com o que a Organização Mundial da Saúde e a Direção-Geral da Saúde recomendam por estes dias aos viajantes – e nenhum deles desistiu da participação, assinala o responsável. Quase todos terão regressado a Portugal até sexta-feira, antes da situação escalar em Itália, onde já se registaram sete mortes. No aeroporto de Malpensa, havia verificação da temperatura de quem chegava e eram dadas mais instruções, mas ainda não havia a preocupação generalizada desta segunda-feira.

Não são medidas comuns, mas não causaram grande transtorno aos visitantes dos eventos. – a diferença estava no interior das feiras, onde se registava menos “20% de viajantes” e muito menos asiáticos. “Arriscar-me-ia a dizer que não houve lá nenhum”, diz Paulo Gonçalves. Por isso, apesar de tudo ter decorrido num clima de “normalidade”, há alguma apreensão na indústria portuguesa do calçado: “Para um setor que exporta 98% da produção para praticamente todo mundo, isto é sempre sinal de alguma preocupação. Antevemos resultados que não podem ser bons”.

“De momento não temos nenhuma situação dramática. Claro que estamos apreensivos quando as coisas não evoluem da forma que pretendemos e há possíveis ruturas – não somos inconscientes e o têxtil precisa de vários componentes para continuar a trabalhar. Há sinais vindos da China no sentido das coisas se virem a resolver, esperamos que sim”, declara ao Expresso Mário Jorge Machado, o presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP).

Mais encomendas para Portugal?

O responsável da ATP frisa primeiro que a situação em Itália é “muito recente” e que surge num contexto de férias do Carnaval, em que grande parte das fábricas têxteis em Portugal estão paradas. “Neste momento temos de aguardar mais algum tempo e ver se há necessidade de algum tipo de medidas para precaver algum tipo de problema com o norte de Itália, que, do ponto de vista de toda a Europa, é um ponto muito importante de trocas comerciais”, sublinha

Mário Jorge Machado já consegue ser mais específico em relação a eventuais problemas devido à situação na China, onde foi detetado inicialmente o novo coronavírus. Neste caso, o receio é de que haja falta de matérias primas e componentes – nomeadamente “fios sintéticos, algumas etiquetas, acessórios de plástico, fechos” –, uma situação que ainda não se verificou entre os associados da ATP.

“As informações que temos é que a produção na China está a ser retomada só com pessoal local, algumas delas estão a uns 30% da sua capacidade. Esperemos que esteja a normalizar”, acrescenta.

Se as têxteis portuguesas conseguirem manter a sua laboração normal, Mário Jorge Machado até antevê que algumas encomendas destinadas a unidades na China possam ser feitas em Portugal

“Senti nos últimos dias, nomeadamente no MODtissimo [salão têxtil que se realizou esta quarta e quinta-feira, no Aeroporto do Porto], que compradores de várias marcas portuguesas fizeram mais encomendas para evitarem estar expostos a mais questões de geosaúde e geopolítica. É como diz o ditado popular, não querem pôr os ovos todos no mesmo cesto”, explica.

Calçado menos exposto a problemas com matérias-primas

Em relação ao calçado, os problemas com matérias-primas não atormentam tanto os industriais. A China não é um “fornecedor de primeira linha” da indústria – salvo “alguns acessórios e fivelas”, explica Paulo Gonçalves, da APICCAPS. Por outro lado, o calçado funciona em Portugal como um “cluster”, em que há várias empresas para vários tipos de componentes, assegurando continuidade de produção.

Quanto aos mercados aqui em causa, também não são de primeira ordem: a indústria de calçado exporta para Itália cerca de 40 milhões de euros e um pouco menos para China e Hong Kong (30 milhões). Para se perceber a proporção, as exportações para França chegam aos 400 milhões de euros e para os EUA aos 100 milhões de euros.

Em termos de feiras internacionais, o mercado asiático só costuma ser abordado pela APICCAPS a partir de abril. “Temos algumas acções em Tóquio programadas, teremos de ver como decorrem as próximas semanas. Para já está tudo mais ou menos de acordo com a normalidade, mas objetivamente ninguém pode fazer prognósticos.”