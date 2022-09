Coronavírus. Empresas chinesas só resistem por um mês sem apoios financeiros

A epidemia do novo coronavírus, o Covid-19, está a sufocar a economia chinesa. Com mais de 75 mil pessoas infetadas e milhões de trabalhadores retidos em casa, as empresas vivem dias cada vez mais difíceis. Um terço das empresas chinesas admite só ter capacidade financeira para cobrir despesas correntes, como salários, por mais um mês. O cenário é de colapso financeiro iminente, a menos que os bancos comecem a libertar fundos para empréstimos, avança a Bloomberg.

Se dúvidas ainda houver, os números dão a respsota. Um inquérito realizado este mês junto de empresas chinesas de pequena e média dimensão (PME) mostra que um terço dos líderes empresariais admite só ter dinheiro suficiente para cobrir despesas fixas por mais 30 dias. Outro terço não tem dúvidas de que, a manter-se o atual cenário de propagação do Covid-19, as suas provisões se esgotariam dentro de dois meses.

60% das empresas estão paradas

Na China, apenas 30% das empresas conseguiram retomar as suas operações desde a imposição das medidas de contenção à propagação do novo coronavírus, quer devido à rigidez dos processos de aprovação para retoma de atividade impostos pelo governo local, quer pela falta de funcionários ou de financiamento, admitiu esta segunda-feira fonte do Governo.

Apesar do governo chinês ter anunciado recentemente cortes nas taxas de juros para apoiar as empresas em dificuldades, a verdade é que ordenou também que os bancos aumentassem os critérios para a concessão de empréstimos. Entraves que têm limitado o recurso das empresas aos apoios disponíveis, impedindo-as de voltar a iniciar atividade. "Muitas empresas privadas do país dizem que não conseguiram aceder ao financiamento necessário para cumprir os prazos futuros que estavam já acordados antes da epidemia e para o pagamento de dívidas ou de salários", revela a Bloomberg.

O tecido empresarial chinês é maioritariamente composto por empresas privadas que representam 60% da economia do país e asseguram 80% dos empregos. Sem mais apoios financeiros ou sem uma recuperação repentina na economia da chinesa, que se adivinha difícil, "algumas empresas poderão encerrar para sempre", admite Lv Changshun, analista da Beijing Zhonghe Yingtai Management Consultant Co. O analista diz ainda que "se a China não contiver o vírus no primeiro trimestre, é expectável que um grande número de pequenas empresas entre em falência".

Reforços insuficientes e que não chegam a todos

Desde 9 de fevereiro os bancos chineses libertaram 254 mil milhões de yuan (€33,3 milhões) em empréstimos para ajudar as empresas locais enfrentar a crise decorrente da propação do novo coronavírus. Um valor que não só se esta a revelar insuficiente para as empresas, como não está a chegar a todas. O Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), o maior banco de crédito chinês, libertou fundos para apenas 5% dos clientes de pequena dimensão, tendo atribuído 5,4 mil milhões de yuan (cerca de €7 milhões) para ajudar os clientes com pequenos negócios a enfrentar a crise, avança a Bloomberg.

Requisitos mais exigentes estão a limitar o acesso das empresas ao crédito especial concedido pelo banco central para ajudar os negócios mais afetados pela epidemia. Empresas de catering e restauração, agências de viagens, companhias aéreas, hotelaria, centros comerciais, sectores com capital humano intensivo, são os que estão mais em risco, segundo a consultora Lianhe Rating.

Os bancos não estão melhores. Muitos estão descapitalizados depois de dois anos recorde de crédito mal parado. A agência de rating S&P Global estima que uma crise prolongada poderá levar a que o crédito mal parado triplique, para 6,3%, um aumento de 5,6 biliões de yuan (€7,3 mil milhões).