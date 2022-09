Lavar a roupa no local de trabalho? É POP

O POP — Porto Office Park, com os seus 31.500 m2 de área de construção e o estatuto de maior projeto de escritórios na cidade do Porto, deverá estar pronto a inaugurar em março, com uma proposta inovadora no sector de serviços a acompanhar a oferta imobiliária da holding Violas Ferreira.

“Neste momento estamos na fase de arranjos finais exteriores e de alguns acabamentos interiores, já com 60% do espaço comercializados”, afirma Tiago Violas Ferreira, presidente executivo do grupo, animado pela resposta do mercado a este investimento de €100 milhões.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.