Há uma revolução verde nos investimentos

Respondendo aos apelos crescentes das sociedades mundiais para ações determinadas contra as alterações climáticas, grandes empresas e empresários estão a converter-se à causa, aumentando os seus gastos na melhoria das suas práticas. Com isso obtêm ganhos reputacionais, mas também passam a estar no radar dos investidores que têm crescentemente entrado na onda e que estão a premiar os investimentos sustentáveis — quer sejam ambientais, sociais ou a nível de governo das sociedades (os critérios ESG, na sigla inglesa).

Jeff Bezos, fundador da empresa de comércio eletrónico Amazon, é um dos mais recentes aderentes à causa ambiental. Esta semana anunciou que destinou 10 mil milhões de dólares (€9,26 mil milhões) ao combate às alterações climáticas, nomeadamente para a área da investigação. Reagindo a este anúncio, o presidente do deVere Group, empresa de consultoria e serviços financeiros presente em 100 países, declarou que os investimentos “responsáveis” serão “a nova norma em menos de cinco anos”. “O seu crescimento virá quer dos investidores de retalho quer dos institucionais”, referiu Nigel Green.

