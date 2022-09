Descodificador: como vão ser os aumentos na Função Pública?

1 Afinal, quanto vão subir os salários da Função Pública?

O Governo começou por avançar, em dezembro, com 0,3% para todos os trabalhadores, um valor em linha com a inflação de 2019 e não com a subida dos preços prevista para este ano — que é mais elevada, nos 1% —, ao contrário do que era tradição na negociação com os sindicatos da Administração Pública. Já em fevereiro, depois de aprovado o Orçamento do Estado, avançou com maiores aumentos, de sete euros mensais, para quem ganha até €683,13 brutos, reconhecendo que nos salários mais baixos era preciso cobrir a inflação prevista. Por fim, esta semana, o Executivo acabou por subir esse valor para €10 mensais, o que significa mais 1,5% para cerca de 150 mil funcionários públicos. Quanto aos restantes trabalhadores, o Governo manteve-se irredutível nos 0,3%.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.