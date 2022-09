15% das casas degradadas foram financiadas pelo Estado

O número assinala um século de história nem sempre feliz: em 2018, quando passaram 100 anos sobre as primeiras políticas de habitação em Portugal — as chamadas casas “económicas” do Estado Novo, mais tarde também conhecidas como habitação para “famílias pobres”, entre outros títulos —, o Governo aprovou a Nova Geração de Políticas de Habitação, destinado a garantir o acesso à habitação a quem não o consegue através do mercado. As medidas abrangem incentivos ao arrendamento acessível, mas o problema da habitação social “é cíclico”, diz ao Expresso Ricardo Costa Agarez, arquiteto e historiador que acaba de publicar o ensaio “A Habitação Apoiada em Portugal”.

O livro traça a história da habitação financiada com verbas públicas ao longo de um século, desde o primeiro decreto, aprovado em 1918, até à atua­lidade. Apesar de ser essencialmente um documento histórico, esta edição da Fundação Francisco Manuel dos Santos suscita um debate atual, tendo em conta os números mais recentes divulgados pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU). Em Portugal, 3% do parque imobiliário está destinado a casas em regime de habitação social. “Nos 187 municípios com carências habitacionais existem quase 26 mil famílias e 31.256 casas sem condições habitacionais”, refere o autor, somando as 735 mil casas vazias em Portugal. “Correspondem a 17 vezes o número de famílias necessitadas de realojamento em Lisboa.”

