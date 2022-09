Presidente da PwC esteve em Lisboa para controlar danos do Luanda Leaks

O tema é de alta sensibilidade, e o presidente mundial da PricewaterhouseCoopers (PwC), Bob Moritz, decidiu vir a Lisboa há duas semanas para tomar o pulso à situação, apurou o Expresso. Bob Moritz quis perceber até que ponto é que a reputação da auditora ficou manchada pelo envolvimento do escritório português com a cliente angolana Isabel dos Santos, arguida em Angola e acusada pelo Governo de João Lourenço de desvio de dinheiro público. A visita do alto responsável da auditora serviu também para colocar pressão nas investigações internas que estão a ser feitas ao envolvimento de sócios da PwC com os negócios da filha do ex-Presidente de Angola.

