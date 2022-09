O futuro da mobilidade urbana já começou

"Acredito num futuro mais sustentável para os portugueses", refere Paulo Macedo, presidente da Comissão Executiva da CGD

"Estamos no momento certo para refletirmos sobre as cidades que queremos", defende Andreia Garcia, arquiteta e professora universitária

"Quem constrói as cidades não pode ignorar a população com mobilidade reduzida", lembra Paula Teles, presidente do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade

"Hoje em dia os portugueses andam mais de bicicleta", assegura Rui Igreja, presidente da MUBI (Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta)

"No mundo das empresas, inovar é crescer", diz Tomás Roquette, administrador do Grupo Quinta do Crasto