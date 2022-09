Movimento portuário está a cair e perde 6,2% em 2019

2019 fechou com um recuo do movimento portuário face a 2018. Ao todo, os portos do continente movimentaram 86,9 milhões de toneladas, menos 6,2% do que no ano anterior e Sines foi um dos principais protagonistas deste desempenho negativo, com uma perda de 6,1 milhões de toneladas, mas mantém a liderança nacional. mostram os números divultados esta sexta-feira pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT).

Em causa, no caso de Sines, que detém uma quota de 52,2% no segmento de contentores,, está o "efeito da diminuição das importações de Carvão e de Petróleo Bruto e da diminuição do volume de Carga Contentorizada, que atingiu um total de -4,9 milhões de toneladas, decorrente da quebra registada nas operações de transhipment. Esta diminuição do movimento de contentores em transhipment decorre do facto de se terem observado perturbações laborais no Terminal XXI no período de maio a agosto e de ter ocorrido, no mês de abril, um derrame de hidrocarbonetos no reabastecimento de um navio na zona do mesmo terminal", explica a AMT.

Aveiro, Figueira da Foz, Faro e Portimão foram responsáveis, no seu conjunto, por uma quebra de 240 mil toneladas (mt). Já Leixões, Setúbal, Viana do Castelo e Lisboa registaram variações positivas face ao ano de 2018, apresentando, respetivamente, crescimentos de 1,8%, 3,1%, 16,5% e 0,04%, a que correspondem mais 595,5 mt.

Considerando os diferentes mercados, os segmentos que "têm um impacto mais negativo e condicionam fortemente o desempenho do sistema portuário" são a Carga Contentorizada, o Carvão e o Petróleo Bruto, representando, no seu conjunto, 85,7% da quebra total de 9,6 milhões de toneladas nas operações de embarque e de desembarque.

Pela positiva, a AMT destaca "o mercado dos Produtos Petrolíferos em Sines, com um acréscimo de quase 2 milhões de toneladas, representando 51% do total de 3,8 milhões de toneladas que totalizam os ganhos de carga nos vários mercados". "Também a Carga Contentorizada em Lisboa e os Outros Granéis Líquidos em Sines e Aveiro registaram ganhos de, respetivamente, +235 mil toneladas, +226 mil toneladas e +203,6 mil toneladas", acrescenta.

O volume global de carga movimentada nos diversos portos em 2019 confere liderança ao porto de Sines com uma quota de 48,1%, inferior em 3,6 pontos percentuais ao que detinha no final do ano de 2018. No ranking, Leixões ocupa a segunda posição (com 22,5%), seguindo-se Lisboa (13%), Setúbal (7,3%) e Aveiro (6,3%).

No segmento dos Contentores, constata-se que o sistema portuário do Continente fechou o ano de 2019 com um volume de 2,7 milhões de TEU, inferior em 8,9% a 2018, muito por força de Sines que regista uma quebra de 18,7% (327,2 mil TEU). Os restantes portos registam desempenhos positivos.

Aqui, se Sines tem a liderança, com uma quota de 52,2%, inferior em -6,3 pontos percentuais ao anterior máximo, registado em 2018, o segundo lugar é mais uma vez de Leixões, com 25,2% e um aumento homólogo de 2,8 pontos percentuais.

A AMT sublinha, ainda que Viana do Castelo, Figueira da Foz, Setúbal e Faro são os portos que apresentam um perfil de porto “exportador”, registando um volume de carga embarcada superior ao da carga desembarcada, com um quociente entre carga embarcada e o total movimentado, no período em análise, de 65%, 69%, 53,2% e 100%, respetivamente.

E no seu conjunto, estes portos detêm uma quota de carga embarcada que se situa na casa dos 14,6%, cabendo a Setúbal 9,8% desta quota.

Nos portos comerciais há mais escalas

Nos portos comerciais, 2019 terminou em alta, num total de 10 646 escalas de navios de diversas tipologias , a que correspondeu um volume global de arqueação bruta (GT) de 204,2 milhões. Estes números, face ao ano anterior, correspondem a variações de +1,2% em número de escalas e de -0,4% em arqueação bruta.

Lisboa foi o porto que mais contribuiu para o crescimento global do número de escalas, registando +192 escalas (8%) , seguido de Douro e Leixões (+1,2%), Setúbal (+1,3%) e Viana do Castelo (+8,7%). Em sentido contrário, Aveiro, Figueira da Foz, Faro e Portimão registaram, no seu conjunto, -143 escalas.

Considerando os registos de 2019, a quota mais elevada é detida pelos portos de Douro e Leixões e Lisboa (24,4%), seguindo de Sines (19,9%), Setúbal (14,4%) e Aveiro (9,7%).

Na análise da AMT, a variação global negativa do volume de carga movimentada, "resulta da conjugação de comportamentos negativos registados nas operações de embarque e nas operações de desembarque, incluindo transhipment, que observam quebras respetivas de -7,1% e de -5,5%".

"O comportamento do fluxo de embarque, que inclui a carga de exportação, registou uma quebra global protagonizada, essencialmente, pela Carga Contentorizada de Sines que diminui -2,4 milhões de toneladas, representando 64,2% do total da carga embarcada ‘perdida’. Em termos de variações positivas, destacam-se as operações de embarque na Carga Contentorizada em Leixões, Lisboa e Setúbal, que registam respetivamente +207,5 mt, +126,5 mt e +91,8 mt. Estas operações representam 40,7% do total de variações positivas registadas nos embarques de carga", acrescenta.

No segmento das operações de desembarque, o protagonista é o mercado dos Produtos Petrolíferos de Sines, com um acréscimo de +2,5 milhões de toneladas e correspondente a 67,6% do total das variações positivas. Do outro lado da balança surgem os s mercados de Carga Contentorizada, Carvão e Petróleo Bruto, que representam 87% do total das quebras.

