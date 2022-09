Metade das autarquias dá isenções na derrama

Quase metade dos municípios portugueses que cobra derrama às empresas sediadas nos seus territórios oferece-lhes, por outro lado isenções que podem reduzir o imposto a pagar, avança o “Jornal de Negócios” esta sexta-feira.

A Autoridade Tributária divulgou na quinta-feira as taxas de derrama a vigorar em 2020: dos 308 municípios nacionais, 208 municípios (mais dois do que em 2019) exigem este imposto, mas quase metade desses permite isenções. A taxa máxima de 1,5% continua a ser cobrada por 135 autarquias do país.

Por comparação as taxas que vigoraram no ano passado, são agora 208 os municípios que cobram derrama, mais três que no ano passado: Redondo, Castro Marim e Ponte de Sor. Ainda assim, 98 desses municípios oferecem várias isenções de derrama, que se aplicam a empresas com volume reduzido de negócios (menos de 150 mil) ou que criem emprego, nota o jornal.