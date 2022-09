Inflação de 1,4% na zona euro em janeiro, em Portugal foi de 0,8%

Em janeiro de 2020 a taxa de inflação anual no conjunto dos países da zona euro foi de 1,4%, mais uma décima face à taxa registada em dezembro de 2019 (1,3%), segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo gabinete de estatísticas europeu. Face a janeiro de 2019 a taxa de inflação manteve-se inalterada.

Portugal registou a terceira taxa mais baixa embora tenha subido de 0,4% em dezembro de 2019 para 0,8% em janeiro deste ano. Em janeiro de 2019 a inflação em Portugal foi de 0,6%, subindo duas décimas em janeiro deste ano.

Entre os países com uma inflação mais baixa estão a Itália (0,4%), Chipre (0,7%) Dinamarca e Portugal ambos com 0,8%. Em contrapartida a taxa de inflação anual mais alta foram registadas na Hungria, 4,7%, seguida da Roménia (3,9%), República Checa e Polónia (ambas com 3,8%).

No conjunto da União Europeia a 27, a estimativa rápida divulgada pelo Eurostat dá nota de que a taxa de inflação subiu de 1,6% em dezembro de 2019 para 1,7% em janeiro, quando em janeiro de 2019 a taxa ficou-se nos 1,5%.

Entre os principais contributos para a inflação na zona euro, estão os sectores dos serviços (0,68 pontos percentuais), da alimentação, álcool e tabaco (0,40 pontos percentuais) e da energia (0,19 pontos percentuais), segundo dados do gabinete de estatísticas.