Custo da dívida pública emitida cai para novo mínimo histórico

O custo da dívida emitida pelo Tesouro português caiu para um novo mínimo histórico no final de janeiro de 2020, situando-se, agora, em 0,4%, segundo dados divulgados esta sexta-feira no Boletim Mensal do IGCP, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública.

Recorde-se que, no final de 2019, esse juro implícito nas novas emissões havia descido para 1,1%. O custo das novas emissões tem estado a cair desde 2016 quando se situava em 2,8%.

Ainda segundo o IGCP, a dívida direta do Estado emagreceu 774 milhões de euros em janeiro, situando-se, agora, em 250,24 mil milhões. Isto significa que o stock de dívida pública direta caiu pela primeira vez em termos nominais de um mês para outro.