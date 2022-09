Atividade empresarial na zona euro melhorou em fevereiro

A atividade empresarial no sector industrial e de serviços na zona euro melhorou em fevereiro, segundo o índice PMI publicado esta sexta-feira pela IHS Markit. O choque negativo global do coronavírus não se fez ainda sentir nas opiniões dos entrevistados.

O índice abrangendo indústria e serviços subiu de 51,3 em janeiro para 51,6, fixando um máximo de seis meses, sinalizando que a atividade privada no espaço da moeda única continua a expandir-se, apesar do impacto negativo do coronavírus, nomeadamente nas cadeias de abastecimento globais. O nível de 51,6 é consistente com um crescimento trimestral (em cadeia) da zona euro de 0,2%. adianta a Markit.

A melhoria deste índice composto reflete um recuo na contração na indústria (cujo índice subiu de 47,9 em janeiro para 49,1 em fevereiro, o nível mais alto em 12 meses) e uma subida na expansão no sector de serviços, que se está a revelar “resiliente” segundo a Markit.

Este índice reflete a opinião dos gestores de compras das empresas (que fazem as encomendas) com base num inquérito mensal. É encarado como um indicador do pulsar da economia, ainda que não reflita dados reais de encomendas e produção. Um índice abaixo de 50 significa contração da atividade económica; acima de 50 indica expansão.

Segundo Chris Williamson, economista-chefe da IHS Markit, “a economia da zona euro voltou a ganhar força novamente em fevereiro, apesar de muitas empresas terem sofrido disrupções de várias formas provocadas pelo coronavírus, o que causou problemas na cadeia de fornecimentos e revelou sinais de afetar viagens e turismo em particular”.

Williamson alerta que o impacto na disrupção das cadeias de fornecimento que se está a verificar desde início do ano poderá tornar-se mais claro em março “a menos que novas entregas possam ser garantidas”.

A Markit divulgou, também, os índices para França e Alemanha, que se mantêm em terreno positivo. O PMI composto (abrangendo os dois sectores) melhorou em França (de 51,1 para 51,9), mas piorou ligeiramente na Alemanha (de 51,2 para 51,1, ainda que se mantendo em terreno positivo).