TAP soma prejuízos de 105,6 milhões de euros

A TAP teve prejuízos de 105,6 milhões de euros em 2019, segundo um comunicado da companhia enviado às redações, frisando que o lucro de 14,1 milhões de euros no segundo semestre do mesmo ano, atenuou os resultados negativos anuais. Este desempenho compara com os 118 milhões de euros de prejuízos de 2018.

A este respeito, a TAP explica, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, que se trata de um desempenho afetado pelo “investimento na frota e decréscimo nas receitas de passagens das rotas brasileiras no primeiro semestre de 2019, com impacto negativo no resultado líquido anual”. O investimento na renovação da frota somou aproximadamente 55 milhões de euros.

Recorde-se que ontem, quarta-feira, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, afirmou no Parlamento que é “inaceitável” que a TAP atribua prémios relativos a 2019, tendo em conta de que já se antecipavam avultados prejuízos na ordem dos 100 milhões de euros.

“É uma falta de respeito para com a esmagadora maioria dos trabalhadores da TAP, e para com o povo português”, disse o governante numa reação às afirmações ao Observador do acionista privado da companhia, David Neeleman, nas quais o investidor sublinhou que os prémios são para continuar a ser pagos.

Voltando aos resultados da transportadora, o EBITDAR, que reflete o resultado antes de juros, taxas, depreciações e amortizações e excluiu os custos com ao aluguer de aeronaves (é um indicador muito usado para avaliar o desempenho no mercado dos transportes aéreos), cresceu 2,3 vezes face a 2018, passando de 211,4 milhões de euros para 477,3 milhões de euros (a margem EBITDAR aumentou para mais de dois dígitos, passando de 6,5% para 14,3%).

Já o resultado Operacional (EBIT) passa de um prejuízo de 44 milhões de euros em 2018 para um lucro de 58,6 milhões de euros em 2019, “reflexo da consolidação da eficiência nos custos e recuperação da receita no segundo semestre, gerando um incremento de 102,6 milhões de euros no lucro operacional”, segundo a companhia.

A TAP sublinha, à CMVM, a transformação da frota com o reforço da estratégia de renovação e expansão do número de aeronaves, bem como a chegada da companhia outros destinos. “Em 2019, trinta aviões Airbus de última geração da família NEO entraram em operação, permitindo à TAP a expansão para onze novos mercados, dos quais se destacam o início das operações no Médio Oriente (Tel Aviv), expansão nos EUA, com o contributo das novas rotas que começaram em junho (São Francisco, Chicago e Washington) e novas rotas em África (Conacri e Banjul)”.

“A TAP foi a empresa que mais investiu em Portugal em 2019, tendo registado mais de 1,5 mil milhões de euros em investimento, incluindo a compra de 30 aviões novos, que permitiu a renovação de 70% da frota de Longo Curso num só ano”, frisa a trabsportadora.

Por outro lado, houve um “número recorde de passageiros transportados em 2019, atingindo 17,1 milhões (8,2%)” e a TAP frisa ainda que a sua estratégia de diversificação foi “bem sucedida, com o mercado Norte-Americano a representar já 14% das receitas de passagens, um aumento de 3 pontos percentuais quando comparado com 2018 e de 8 pontos percentuais face a 2015”.

DE acordo com os dados enviados à CMVM, o total de receitas operacionais aumentou em 121,5 milhões de euros em 2019 (3,8%) para 3.298,8 milhões de euros, com as receitas de passageiros a crescerem em 131,6 milhões de euros (4,7%) para 2.914,0 milhões de euros, “em resultado do aumento das receitas operacionais no segundo semestre de 2019”. Por sua vez, s receitas de passagens das rotas da América do Norte e das rotas domésticas (continente e ilhas), aumentaram 33,4% e 13,2% respetivamente, em comparação com o ano anterior.

No ano passado, houve ainda um decréscimo dos custos operacionais unitários totais em 7,2%, destacando-se a diminuição dos encargos com combustíveis em 9,6%, “refletindo uma maior eficiência dos novos aviões, um custo mais baixo do jet fuel quando comparado com o ano anterior e a política de hedging [instrumentos para reduzir ou eliminar o risco da variação de preços] implementada”.