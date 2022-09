TAP garante ter feito o maior investimento do país em 2019

A TAP voltou a dar prejuízos no ano passado, apresentou um resultado líquido negativo de 105,6 milhões de euros em 2019, contra 119 milhões em 2018. Contas que resultam em parte do plano do investimento no crescimento da empresa, hoje com mais 30 aeronaves, e da restrições de crescimento na Portela.

“A TAP está no bom caminho”, sublinha Miguel Frasquilho, presidente do conselho de administração da companhia na apresentação dos resultados, acrescentando que a TAP foi a empresa que mais investiu em 2019. No ano passado a empresa investiu 1,5 mil milhões de euros na renovação da frota.

“A TAP tem investido muito na pontualidade. A pontualidade era vergonhosa quando aqui chegámos. Não temos mais pontualidade porque há restrições no aeroporto da Portela”, lamentou Antonoaldo Neves. As restrições estão relacionados com limitações de crescimento por escassez de slots, falta de investimento em instrumentos de ajuda à navegação, e exercícios militares.

“Mais de metade do ano estamos limitados por restrições operacionais que existem na Portela”, sublinhou. “A Portela tem de ser equacionado. Não faz sentido o aeroporto não ter ILS (sistema de apoio à navegação) no topo das duas pistas para ajudar os pilotos nos dias de nevoeiro. A pista 03 não tem ILS. É importante trabalhar na melhoria da Portela, por isso representa custo para a TAP e para o turismo. Estamos disponíveis para ajudar a encontrar soluções”, cosiderou.

A importância dos EUA para o crescimento

“Talvez não estivéssemos aqui hoje senão tivéssemos investidos nos EUA”, frisa Antonoaldo Neves. A TAP voa para 11 rotas para os EUA, contra 4 previstas no plano estratégico, adianta o gestor. “Em 2020 esperamos a crescer 45 rotas para os EUA.

A TAP transporta um milhão de turistas americanos para Portugal. Os EUA já é o terceiro maior mercado da TAP”, explica.