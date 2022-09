Dívida pública reduzida para 118,2% do PIB. Fica abaixo da previsão do Governo

A dívida pública na ótica de Maastricht, que é a que conta no contexto da supervisão orçamental europeia, desceu para 118,2% do Produto Interno Bruto (PIB), em 2019, em relação aos 122,2% verificados no ano anterior, segundo o Boletim Estatístico do Banco de Portugal de fevereiro, divulgado esta quinta-feira.

Trata-se de um valor ligeiramente inferior ao projetado pelo Governo que, no relatório do Orçamento do Estado (OE) para 2020, indicou um endividamento das Administrações Públicas de 118,9% do PIB em 2019.

Em termos de valores absolutos, a dívida pública no final do ano passado situou-se nos 249.740 milhões de euros, acima dos 249.143 milhões de euros em dezembro de 2018.

A ambição do Governo é prosseguir a redução do peso da dívida pública no PIB, continuando a trajetória descendente que se tem registado desde 2017. Segundo o OE para 2020 o peso da dívida no PIB deverá baixar aos 116,2% do PIB este ano.