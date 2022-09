António Simões deixa HSBC depois de 13 anos no banco

O gestor português António Simões está de saída do HSBC, onde tem liderado o segmento de banca privada a nível mundial, numa baixa de peso na instituição financeira que se encontra numa enorme reestruturação, anunciada no início desta semana.

Segundo um comunicado remetido ao Expresso pelo HSBC, estão em curso diversas mudanças ao nível da sua gestão de topo, “que posicionam o grupo para a próxima fase da sua estratégia”.

Barry O’Byrne, que chegou ao HSBC em 2017, foi nomeado como CEO do banco, agora de forma permanente, já que desempenhava estas funções interinamente desde agosto de 2019, altura que, aliás, António Simões e António Horta Osórios (CEO do Lloyds) foram indicados pela imprensa internacional como estando na ‘corrida’ ao lugar. Por sua vez, Charlie Nunn passa a liderar, a nível mundial, o novo segmento de negócio do banco que junta a gestão de fortunas e a banca privada (que terá à mesma um CEO próprio).

“Fruto da combinação dos dois negócios, António Simões decidiu deixar o cargo de CEO do segmento da banca privada mundial e vai sair do HSBC depois de um período de transição”, menciona a instituição britânica na nota de imprensa, acrescentando que nos próximos meses o gestor português “vai ajudar a desenhar a estrutura e o modelo de operação” da nova área de negócio, bem como participar na escolha do futuro CEO para a banca privada mundial, cuja nomeação “será anunciada no tempo devido”.

O HSBC está em processo de redução de 235 mil trabalhadores para 200 mil em três anos, num corte de custos radical que vai emagrecer as operações na Europa e nos EUA, fruto dos receios do impacto para o negócio com a instabilidade social em Hong Kong e, mais recentemente, com a crise do coronavírus.

António Simões estava no banco há quase 13 anos. Depois de passagens pela McKinsey e pela Goldman Sachs, entrou para a administração do HSBC em 2007.

Em entrevista ao Expresso, em 2015, revelou que costumava apresentar-se como “um português gay, baixinho e careca” e focou a humildade dos portugueses como uma potencial vantagem quando se vai trabalhar para o estrangeiro. “Acho que os portugueses adaptam-se bem porque são bastante humildes”, afirmou.

