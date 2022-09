“A TAP vai parar de crescer. Portela é o pior aeroporto do mundo”, diz Antonoaldo Neves

O presidente da TAP diz que a companhia vai parar de investir e de crescer, porque a ANA está há dois anos sem fazer os investimentos necessários para que o aeroporto cresça e não tem data para a conclusão das obras na pista e das saídas rápidas.

“A TAP vai deixar de investir. A Portela é o pior aeroporto do mundo, e vai piorar no próximo ano e no seguinte”, vaticinou o presidente da companhia, Antonoaldo Neves, na apresentação de resultados de 2019. O gestor da companhia aérea assegura que a companhia não vai investir enquanto não tiver “confiança nos prazos do investimento” no aeroporto de Lisboa.

“A TAP tomou uma decisão. A TAP vai parar de crescer, porque a TAP não está mais disposta a investir contando que alguma coisa vai acontecer”, anunciou Antonoaldo Neves. E parar de crescer significa que não vão comprar mais aeronaves.

“Como é que eu posso fazer o meu próximo planeamento estratégico se eu não sei se vou ter os ‘slots’?”, questiona Antonoaldo Neves. A TAP anunciou esta semana o cancelamento de 1.500 voos no verão deste ano por falta de ‘slots’ (faixas horárias) no aeroporto de Lisboa.

No entanto, Antonoaldo Neves garantiu que todos os passageiros dos 1.500 voos cancelados “vão ser protegidos” e que “a TAP não depende de 1.500 ‘slots’ para sobreviver de forma nenhuma”, uma vez que esse valor equivale a três dias de operação num ano.

A transportadora especificou ainda que, no ano passado, teve 35 dias de operação limitada por causa do nevoeiro e 129 dias devido à realização de exercícios militares nas imediações do aeroporto da Portela, em Lisboa, o que significa que operou mais de metade do ano de 2019 com um atraso já embutido no aeroporto.

“O nosso maior desafio em termos de custo é o que a gente paga em termos de indemnizações a passageiros […] por conta dos atrasos, por conta dos constrangimentos da infraestrutura aeroportuária aqui no aeroporto de Lisboa”, esclareceu o vogal da comissão executiva da TAP Raffael Quintas, também presente na conferência de imprensa.

A companhia aérea anunciou esta quinta-feira prejuízos de 105,6 milhões de euros, mas, apesar disso, para os seus gestores, a "a TAP está no bom caminho”, como sublinhou Miguel Frasquilho, presidente do seu conselho de administração. No ano passado a empresa investiu 1,5 mil milhões de euros na renovação da frota - segundo a empresa, o investimento de maior magnitude que se fez em Portugal, em 2019 - e, além disso, "tem investido muito na pontualidade".

A pontualidade era vergonhosa quando aqui chegámos. Não temos mais pontualidade porque há restrições no aeroporto da Portela”, lamentou Antonoaldo Neves aos jornalistas. As restrições estão relacionados com limitações de crescimento por escassez de slots, falta de investimento em instrumentos de ajuda à navegação, e exercícios militares.

“Mais de metade do ano estamos limitados por restrições operacionais que existem na Portela”, sublinhou. “A Portela tem de ser equacionado. Não faz sentido o aeroporto não ter ILS (sistema de apoio à navegação) no topo das duas pistas para ajudar os pilotos nos dias de nevoeiro. A pista 03 não tem ILS. É importante trabalhar na melhoria da Portela, por isso representa custo para a TAP e para o turismo. Estamos disponíveis para ajudar a encontrar soluções”, cosiderou.