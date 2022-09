Ministro considera “inaceitável” que TAP pague prémios em ano de prejuízos

Os prémios para os quadro de topo da TAP prometem voltar a dar polémica. “É uma falta de respeito para com a esmagadora maioria dos trabalhadores da TAP, e para com o povo português” que a transportadora venha a dar prémios relativos a 2019, defendeu o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. O acionista privado da companhia, David Neeleman, disse-o esta semana, em entrevista ao Observador, ao sublinhar que os prémios são para continuar a ser pagos.

“É para nós inaceitável que uma empresa com mais de 100 milhões de euros de prejuízos possa dar prémios a alguns trabalhadores”, afirmou Pedro Nuno Santos, numa mensagem direta para a comissão executiva da TAP. A companhia, no ano passado, pagou prémios de desempenho a alguns trabalhadores, apesar de em 2018 ter tido um prejuízo de 119,7 milhões de euro. Uma decisão que mereceu uma dura crítica do Governo.

A TAP deverá, segundo o ECO, ter apresentado um prejuízo de 100 milhões de euros em 2019. A companhia apresenta os resultados do ano passado na quinta-feira.