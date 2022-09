Advogados. Miguel Mendes Pereira sai da Vieira de Almeida para liderar Concorrência na DLA Piper

Miguel Mendes Pereira vai liderar o departamento de Direito Europeu e da Concorrência na DLA Piper. Para a firma esta contratação é um “reforço de uma área de prática estratégica da sociedade e uma aposta inequívoca no fortalecimento da equipa em Portugal”, segundo o comunicado de imprensa.

O advogado, que deixa a Vieira de Almeida (VdA) ao fim de nove anos de colaboração e onde era sócio da área de Concorrência e União Europeia, tem mais de duas décadas 20 anos de experiência na área de prática de Direito Europeu e Concorrência, tendo trabalhado também na Comissão Europeia, na Autoridade da Concorrência e no Tribunal Geral da União Europeia.

Entre os processos relevantes em que Miguel Mendes Pereira tomou parte estão a representação do Banco de Portugal e da República Portuguesa nos casos no Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) relativos à resolução do BES e também representou o Estado português no TJUE no caso da privatização da TAP quando esta foi contestada pela Associação Peço a Palavra. Já no panorama nacional o jurista teve a seu cargo, por exemplo, a defesa do Deutsche Banco no caso do cartel da banca.

A DLA Piper passa a contar ainda com Carla Marcelino, como associada sénior na mesma área, que tal como Miguel Mendes Pereira deixa a VdA e que igualmente fez carreira como especialista em Direito Europeu e da Concorrência, com passagens pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico e pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

A área da concorrência na DLA Piper era assegurada, até ao verão passado, por Margarida Rosado Fonseca que, entretanto, passou para a trabalhar para Campos Ferreira, Sá Carneiro – CS Associados como responsável pela área de prática de Europeu e Concorrência.

No comunicado da DLA Piper, Nuno Azevedo Neves, managing partner da escritório, faz notar que “o Miguel é um dos grandes especialistas em Direito Europeu e da Concorrência, que é uma área de prática absolutamente essencial para os projetos em que estamos envolvidos, e para os clientes com quem trabalhamos globalmente”, acrescentando que estas duas contratações “vêm naturalmente fortalecer a nossa capacidade e oferta nesta área de prática, tanto em Portugal como nos demais países onde estamos presentes”.

O escritório da DLA Piper em Portugal conta com cerca de 60 advogados. Trata-se de uma firma de advogados global presente em mais de 40 países no continente americano, Europa, Médio Oriente, África e Ásia.