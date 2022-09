Ações da EDP alcançam novo recorde de fecho. Elétrica já vale 18 mil milhões de euros

As ações da EDP alcançaram esta quarta-feira um novo recorde de fecho, ao encerrar a sessão em bolsa nos 4,93 euros. Uma cotação que supera o anterior recorde, que tinha sido alcançado a 12 de novembro de 2007, quando os títulos da elétrica encerraram a sessão em 4,91 euros.

Este recorde, conseguido com uma valorização de 0,53% na sessão de bolsa desta quarta-feira, atira a capitalização bolsista da EDP para 18 mil milhões de euros, e ocorre um dia antes de a empresa apresentar os seus resultados anuais, o que acontecerá esta quinta-feira após o fecho do mercado.

Desde o início do ano as ações da EDP acumulam uma valorização de quase 27%. Comparando com a cotação que a EDP tinha há um ano, as ações da elétrica liderada por António Mexia somam uma valorização próxima dos 50%.

A segunda empresa mais valiosa da bolsa portuguesa é a EDP Renováveis, com 11,4 mil milhões de euros, seguida da Galp Energia, com uma capitalização bolsista de 11,2 mil milhões de euros. Em quarto lugar está a Jerónimo Martins, com 10,8 mil milhões de euros de capitalização em bolsa.