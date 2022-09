Novo Banco deverá pedir perto de mil milhões de euros ao Fundo de Resolução

O Novo Banco prepara-se para pedir uma nova injeção de capital ao Fundo de Resolução, avança o “Jornal de Negócios” esta terça-feira. Com base nos resultados da instituição liderada por António Ramalho em 2019, o montante pedido deverá rondar os mil milhões de euros.

Segundo o “Negócios”, este valor pode ainda sofrer ajustamentos até à divulgação das contas anuais do Novo Banco, na próxima semana, dia 28 de fevereiro. A instituição que nasceu a partir da resolução no Banco Espírito Santo deverá apresentar prejuízos semelhantes aos que foram registados em 2018.

Recorde-se: há dois anos, o resultado negativo foi de 1,412 milhões de euros. É com base neste número que será calculada a nova injeção de capital no Novo Banco.

A nova injeção de perto de mil milhões de euros irá aproximar o Novo Banco do limite definido no acordo de venda da instituição financeira. No momento da venda de 75% ao fundo norte-americano Lone Star, foi estabelecido um máximo de 3,89 mil milhões de euros que o Fundo de Resolução poderá injetar no banco – que provia de um mecanismo de capital contingente que pode funcionar até 2025. Até agora, foram utilizados cerca de 2 mil milhões de euros.