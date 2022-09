Lentidão nos licenciamentos travam oferta imobiliária

Os resultados do Portuguese Property Investment Survey mostram que o licenciamento e os custos de construção são apontados como os principais obstáculos à promoção imobiliária. Em comunicado, a consultora Confidencial Imobiliário – que realizou o inquérito - nota que predomina “um sentimento de incerteza entre os promotores quanto à evolução futura dos preços e da procura residencial”.

O estudo – que se reporta ao 1º trimestre de 2020 - refere que “o processo de licenciamento é considerado como o tema mais preocupante enquanto fator inibidor da atividade de promoção, atingindo um índice de pressão de 95%”. Seguem-se os custos de construção, que atingem um índice de 84%.

Hugo Santos Ferreira, Vice-Presidente Executivo da Associação Portuguesa dos Promotores e Investidores Imobiliários (APPII), afirma que os resultados traduzem as preocupações na dificuldade de licenciamento. “Apesar dos investidores terem uma perspetiva positiva quanto a 2020, manifestam preocupação com as crescentes dificuldades no licenciamento e enquadramento legislativo, que vêm prejudicar o objetivo de aumento da oferta no mercado, em particular habitacional, vindo agravar a pressão já sentida em resultado da redução da procura decorrente das recentes alterações legislativas”.

Quanto à evolução dos preços e vendas para os próximos três meses, as opiniões dividem-se entre os promotores. “72% antecipa uma estabilização, mas os outros 28% dividem-se entre perspetivas de evolução positiva e negativa, gerando, assim, um saldo líquido de respostas nulo”, refere o comunicado, acrescentando que, no que se refere às vendas, “parece haver menor apreensão”.

Estas preocupações, reforça o estudo, “parecem não estar a afetar as intenções de investimento, com 79% dos inquiridos a confirmar intenção de lançar novos projetos e 55% a indicar estar ativamente à procura de terrenos para novas promoções. No inquérito anterior esses indicadores eram de, respetivamente, 75% e 54%.

Menos reabilitações

O estudo aponta ainda para alterações no perfil dos investidores. Lisboa está a perder peso em favor das cidades na sua envolvente, um padrão que contribui para acentuar a redução de quota da reabilitação urbana, que desce de 38% para 29% das intenções de investimento. A quota de novos projetos estritamente orientados para a procura internacional passou de 43% para 25%, sendo compensada pela subida de 28% para 45% nos projetos que visam ambos os públicos (nacional e internacional).

O único segmento que não beneficiou dessa mudança é o do arrendamento. Se no trimestre anterior 69% dos promotores consideravam esse mercado atrativo, essa percentagem caiu para 49%. Este resultado pode eventualmente estar ligado com o aumento do impacto atribuído à instabilidade legislativa e fiscal no leque de obstáculos à atividade, agora apontada por 72% dos inquiridos como um constrangimento importante à realização do potencial de investimento em nova promoção.