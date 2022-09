Coronavírus faz cair a pique 'sentimento' dos investidores sobre a zona euro

As expetativas dos investidores e analistas sobre a economia da zona euro caíram a pique em fevereiro, segundo o indicador de 'sentimento económico' publicado esta terça-feira pelo ZEW, o Centro alemão de Investigação Económica sediado em Mannheim.

O indicador caiu de 25,6 pontos em janeiro para 10,4 pontos em fevereiro, em flagrante contraste com as previsões que apontavam para uma subida para 30 pontos este mês.

O indicador recolhe a opinião de 350 investidores institucionais e analistas alemães ouvidos mensalmente pelo ZEW. O indicador está, no entanto, ainda em terreno positivo, ou seja, não resvalou para sintoma de pessimismo.

A queda em fevereiro foi particularmente pressionada pelo afundamento do indicador para Itália, que caiu de 20,6 para -10,7 pontos (valor negativo, já em terreno de pessimismo), para a Alemanha - a principal economia do euro e da União Europeia - que desceu de 26,7 para 8,7 pontos, e para a França, com um recuo de 10,6 para 1,1 pontos.

A culpa desta redução do otimismo deve-se ao efeito do coronavírus de Wuhan cujo impacto na economia chinesa está já a repercutir-se na Europa neste primeiro trimestre do ano, adianta o Centro de Investigação alemão.

Segundo a consultora Oxford Economics, numa nota agora publicada, o facto do indicador continuar em terreno positivo para a zona euro indicia que o mercado encara o impacto do coronavírus como "um episódio transitório".

Ainda segundo o ZEW, a estagnação na economia alemã no quarto trimestre de 2019 (o PIB não cresceu em cadeia, ou seja de um trimestre para o seguinte) teve impacto negativo no 'sentimento' dos investidores e analistas em particular em relação à própria Alemanha. A estimativa para o último trimestre do ano passado foi publicada na semana passada pelo Destatis, o organismo federal de estatística alemão.

Com o choque do coronavírus chinês, os analistas do banco alemão Commerzbank admitem agora que a economia germânica possa inclusive contrair-se nos primeiros três meses de 2020.