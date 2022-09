Atomico lança fundo de 820 milhões de dólares. E tem Portugal na mira

A Atomico acaba de criar o seu quinto fundo de investimento, que duplica a estratégia central da empresa: o fundo, com uma dotação de 820 milhões de dólares, servirá para financiar rondas série A, mas tem capacidade para ir mais longe, financiando rondas série B e C.

O lançamento deste fundo – que surge depois de, há três anos, a empresa ter lançado o Atomico IV com menos 55 milhões de dólares do que o atual – faz subir para 2,7 mil milhões de dólares o total de ativos sob gestão da empresa de capital de risco.

“Vamos continuar com a nossa estratégia central de parcerias com fundadores europeus de série A e em diante”, partilha ao Expresso o associado sénior da Atomico Adam Lasri. “Isso significa investir em grandes empresas por toda a Europa – incluindo Reino Unido, França, Alemanha, países nórdicos, Espanha e, claro, Portugal.”

Para o responsável pelo mercado português, “Portugal é um mercado atraente com forte talento técnico e um sector tecnológico cada vez mais forte” e “está entre os 20 países da Europa com mais capital investido”. Recorde-se que em 2016 a Atomico liderou a ronda de investimento de 22 milhões de euros da portuguesa Uniplaces.

Adam Lasri recorda que o país tem talento robusto quando comparado com os restantes países do Sul da Europa. “Existem 9.123 programadores profissionais por um milhão de habitantes, mais do que em Itália, Espanha e França, e 4.299 investigadores em investigação e desenvolvimento por cada milhão de habitantes, mais do que Espanha e Itália, e de acordo com o nosso relatório State of European Tech.”

Entre os investidores do fundo estão investidores institucionais globais “de alto calibre”, incluindo fundos de pensões, fundos de fundos, fundos soberanos, seguradoras, fundos de dotações, bancos, escritórios familiares e entidades com apoio governamental de todo o mundo. Mas também alguns fundadores e membros da equipa inicial de startups de renome como a Transferwise, o Spotify, o Skype e a Zoopla, entre outros investidores individuais.

Até à data, os investimentos do Atomico V incluem nove empresas, entre as quais Infarm, HealX, Spacemaker e Automation Hero.

O objetivo é continuar a apoiar fundadores europeus “que consigam gerar mudanças positivas – em vários aspetos da sociedade e da economia –, construindo empresas vencedoras e que definam sectores”, lê-se no comunicado da empresa de investimento com sede em Londres. Adam Lasri explica que o fundo tem “uma abordagem agnóstica em termos de sectores”, o que significa que investem em empresas de vanguarda.

Mas não é apenas com dinheiro que esta empresa que já investiu em 11 unicórnios – como a Stripe, a Supercell, o Skype e a Lime, empresas avaliadas em mais de mil milhões de dólares – quer apoiar o crescimento das startups. Recentemente, a Atomico lançou o programa Conscious Scaling, que ajuda os fundadores a identificar a mitigar riscos de longo prazo e a comprometerem-se com políticas de diversidade e inclusão para “construírem empresas duradouras”.