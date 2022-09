União das Misericórdias cria fundação para gerir património

A União das Misericórdias Portuguesas (UMP) vai criar uma fundação para agregar as instituições de serviços de saúde e de cuidados a idosos que, fruto de várias circunstâncias, não estão associadas a nenhuma misericórdia em particular e ficaram acopladas a esta organização. O objetivo é retirar o peso da gestão destas unidades da UMP e devolvê-la a tempo inteiro à sua verdadeira finalidade que é apoiar as 388 misericórdias que existem no país, cujos 45 mil trabalhadores diretos prestam serviços a 165 mil pessoas por dia.

“Há cerca de 30 anos as misericórdias, reunidas em Assembleia Geral, pediram à União das Misericórdias que fizessem, em Fátima, uma unidade para acolher deficientes profundos em Portugal e fez-se. Cuidar de deficientes profundos exige um conhecimento muito específico e não fazia sentido ter os deficientes profundos espalhados pelas unidades das misericórdias”, enquadra Manuel de Lemos, presidente do Secretariado Nacional da UMP. A este projeto, seguiu-se uma segunda unidade, em Viseu, e uma terceira, em Borba. “Em termos de deficiência profunda o país ficou coberto e felizmente com os mais recentes cuidados pré-natais há menos situações graves”.

Entretanto, a UPM também tem um lar junto a Santa Apolónia, em Lisboa, e mais recentemente abriu uma unidade de cuidados continuados só dedicada à demência (e é a única unidade construída de raiz em Portugal com dimensão para tratar pessoas com este tipo de doenças, sustenta Manuel de Lemos).

“Foram as associadas que nos pediram para acautelarmos estas situações, mas passámos a ter 400 pessoas a trabalhar nestas unidades. Além disso, a UMP participa também na gestão de alguns dos 19 hospitais das misericórdias e isso desvirtua de alguma forma o trabalho da UMP, que deve ser uma associação para prestar apoio às misericórdias”, explica o responsável, justificando a criação da fundação.

Até agora a situação era enquadrada através de um regime de instituições anexas (criado por António de Sousa Franco), “mas a verdade é que esta figura tira muito tempo à UMP e, então, pensámos que o ideal seria constituir uma fundação para onde passaríamos este património e que seria gerido à parte”.

“Consultámos especialistas, entre os quais juristas, e chegámos à conclusão de que a fundação é a melhor via para melhor gerir este património com transparência”, menciona ainda Manuel de Lemos, clarificando que “a Fundação estará naturalmente ligada à UMP e se houver resultados positivos servirão para financiar as nossas atividades da União”.

Além disso, a fundação dará mais margem de manobra para avançarem outros projetos como a constituição de “um fundo financeiro para dar apoio às misericórdias com mais dificuldades”. “É que com a fundação seria mais fácil angariar recursos, como doações que às vezes se perdem porque as pessoas não querem dar a uma misericórdia em particular e não sabem a quem deixar o património, por exemplo. A fundação ajudaria a captar estas doações, até junto de pessoas que estão no estrangeiro”, avança.

Os estatutos da fundação ainda não estão aprovados, mas a gestão deverá ser entregue a um Conselho de Administração designado por um conselho geral eleito em Assembleia Geral da UMP.