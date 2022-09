Presidente dos CTT admite que os Correios "não têm a ambição" de serem remunerados pelo serviço universal postal

"Os CTT não têm a ambição de vierem a ser remunerados pela prestação do serviço postal universal", afirmou o presidente dos CTT, João Bento, a propósito do processo de negociação do contrato de concessão do Estado. "O serviço postal universal custa zero. Se possível devemos manter esse traço", defendeu o gestor. "Os CTT estão satisfeitos com a atual filosofia", que passa pela "remuneração ser feita com base na cobrança de serviços", através do selo, sublinhou João Bento.

Na terça-feira, os CTT vão reabrir uma loja no Redondo e têm ainda previsto reabrir mais uma este mês. Sobre a reabertura de lojas, o presidente executivo dos CTT disse que o anúncio será feito à medida que haja uma data para a sua abertura. "É mais difícil do que parece reabrir uma estação do correio", confessou João Bento. O gestor explicou que às vezes é preciso, por exemplo, negociar com o agente que ficou com a concessão, desocupar o espaço antigo ou encontrar um novo. "Estamos a reverter o processo. O contrato de concessão não impõe essa obrigação, mas achamos que o devemos fazer", diz.

João Bento tinha dito na semana passada que os Correios vão abrir "pelo menos oito ou nove" centros de entrega este ano, depois de três no continente e um primeiro na Madeira. "Ainda dependemos mais do negócio de operador postal que os nossos pares", "mas ainda vamos a tempo de mudar", sublinhou. "Somos um operador de logística que quer estar em força na última milha", acrescentou o gestor, frisando que "os CTT querem ser um operador logístico completo na rede de retalho".

Empresa admite parcerias ou aquisições na bilhética

Os CTT querem apostar mais na área da bilhética, e ser uma referência na venda de bilhetes em Portugal, e esse é uma das mudança do novo sítío dos Correios apresentados esta terça-feira à imprensa.

João Bento admitiu que o reforço da oferta "será feito pelo alargamento de parcerias", mas não excluiu a hipótese de entrar no capital de alguma empresa do sector. "Não temos nenhum preconceito em fazer parceria ou em tomar posição no capital de um operador que já exista" na área da bilhética, clarificou.