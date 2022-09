Novo plano da REN para o gás natural traz boas notícias para os consumidores

A REN - Redes Energéticas Nacionais cortou para metade o seu plano de investimento na rede de gás natural. O Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Gás Natural (PDIRGN) para o período 2020-2029, proposto pela empresa, acaba de ser colocado em consulta pública pelo regulador da energia, traçando nos seus projetos essenciais um investimento de 23,7 milhões de euros. O anterior plano, relativo ao decénio de 2018 a 2027, propunha investimentos de 45 milhões de euros.

Os projetos de base da REN, que abrangem melhorias na rede consideradas prioritárias para garantir a segurança do sistema de gás natural, concentram-se todos no período de 2020 a 2024 (tal como no anterior plano esses projetos de base se concentravam no período de 2018 a 2022), com um investimento médio anual de 4,7 milhões de euros.

Este corte nos investimentos a realizar na rede de gás natural deverá beneficiar os consumidores de energia, embora não seja para já possível determinar que parte dessa poupança será capturada pelas famílias e que parte beneficiará os clientes empresariais.

Se este novo plano for aprovado, estima a REN, os seus proveitos permitidos irão baixar 0,2 euros por megawatt hora (MWh), o equivalente a um corte de 8% na sua remuneração como operador da rede de gás natural. O impacto no consumidor final será mais ligeiro, uma vez que as tarifas que famílias e empresas pagam nas suas faturas de gás são compostas não só pelo custo das infraestruturas mas também pelo preço da energia (o gás natural propriamente dito).

A redução nos investimentos na rede de gás espelha o grau de desenvolvimento das infraestruturas, criadas na década de 1990 para servir dois grandes tipos de clientes: o consumidor final (como as indústrias e as famílias) e o sector elétrico (para abastecer as centrais de ciclo combinado que queimam gás natural e as centrais de cogeração). Com o passar dos anos, as necessidades de investimento na rede, que se concentra no litoral do país, vão sendo menores.

Mas a rede de gás enfrenta hoje um desafio relevante: a descarbonização do sector energético irá levar ao encerramento das centrais termoelétricas a carvão (Pego em 2021 e Sines em 2023), o que fará das centrais de ciclo combinado (a gás) a grande garantia de segurança da produção de eletricidade. Assim, na próxima década é expectável um maior consumo de gás natural.

Todavia, o PDIRGN da REN, elaborado em julho de 2019, mas só agora colocado em consulta pública pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), assume um pressuposto que pode não se cumprir: a REN projetou a procura de gás em Portugal considerando o funcionamento das centrais a carvão até 2025 (apesar de o Governo ter já anunciado o abandono do carvão no final de 2023).

Esta discrepância entre o plano do Governo e o plano da REN poderá traduzir-se, na prática, por um consumo de gás natural em Portugal superior ao estimado pela REN. Isso será tendencialmente benéfico para famílias e empresas, uma vez que o custo fixo das infraestruturas de gás será distribuído por um maior volume de energia consumida, tornando mais barata cada unidade de energia que pagamos nas faturas de gás.

Só que outro desafio se colocará no final desta década. Está previsto para 2029 o encerramento da central a gás natural da Tapada do Outeiro, o que fará desaparecer um dos grandes consumidores de gás em Portugal. Ora, havendo um menor consumo de gás por parte do sistema elétrico, aumentará a ociosidade da infraestrutura de gás. Em dezembro, a diretora da AGN - Associação de Gás Natural alertava precisamente para o risco de a transição energética ser feita com um corte acentuado no consumo de gás no sector elétrico, porque isso poderá penalizar os preços dos consumidores de gás.

O atual Governo tem vindo a defender a ideia de se investir num grande projeto de hidrogénio verde para melhor aproveitar a infraestrutura de gás natural, e ao mesmo tempo tirar partido da facilidade de produzir eletricidade renovável a baixo custo (nomeadamente com centrais solares fotovoltaicas), usando essa eletricidade no processo de eletrólise que faz parte da produção de hidrogénio.

Esta segunda-feira, em entrevista ao "Observador", o secretário de Estado da Energia, João Galamba, nota isso mesmo. "A introdução de gases renováveis na rede de gás natural tem um valor económico enorme para a rede que é paga por todos os portugueses. Sem gases renováveis na rede, a transição energética e a descarbonização implicavam a falência da rede pública de gás e implicavam a subida constante do preço do gás. Isso era um custo para a economia portuguesa, para todos os consumidores e para o país. Foi um investimento coletivo dos portugueses, e portanto cabe ao Estado garantir que pode ser rentabilizada para evitar que se torne num ativo ocioso", afirmou ao "Observador".