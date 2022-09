Facebook diz que regras europeias podem ameaçar a inovação e liberdade de expressão

O Facebook alertou esta segunda-feira para os riscos que uma maior regulação no sector tecnológico pode trazer para a inovação e a liberdade de expressão. A multinacional norte-americana publicou esta segunda-feira um white paper no qual levanta um conjunto de questões e apresenta linhas gerais para enquadrar o debate sobre a regulamentação das tecnológicas e do conteúdo online.

O documento é divulgado depois do líder do Facebook ter reconhecido a necessidade de mais regulação para as tecnológicas, a meio caminho entre a regulação já existente para os media e jornais e a que existe para as empresas de telecomunicações. É também divulgado horas antes de Mark Zuckerberg se reunir com os comissários europeus que cobrem a área digital como Margrethe Vestager, vice-presidente da Comissão com a pasta de Uma Europa Preparada para a Era Digital, o comissário do mercado interno Thierry Breton e Věra Jourová, que está a liderar a definição de políticas relativas à desinformação.

Recorde-se que esta semana a Comissão Europeia vai apresentar o seu pensamento acerca da regulação da inteligência artificial e do conteúdo online mais malicioso, como o que está associado ao terrorismo, desinformação e interferência nas eleições.

No documento divulgado esta segunda-feira, o Facebook recorda que “as leis que restringem o discurso são geralmente implementadas pelas autoridades oficiais e pelos tribunais”, mas que “a moderação de conteúdo é algo fundamentalmente diferente”.

“Os governos devem criar regras que vão de encontro a esta complexidade – que reconheçam as preferências dos utilizadores e as diferenças entre serviços de internet, que possam ser escaladas e que permitam flexibilidade entre línguas, tendências e contexto”, escreve a vice-presidente de política de conteúdo do Facebook, Monika Bickert.

“Qualquer abordagem nacional à regulamentação para o conteúdo malicioso deverá respeitar a escala global da internet e o valor das comunicações além fronteiras. O objetivo deverá ser o aumento da interoperabilidade entre reguladores e regulamentação”, sugere-se, acrescentando-se que reguladores deverão entender as capacidades e limitações da tecnologia na moderação de conteúdo, dando-lhes flexibilidade para inovarem.

Como exemplo, o Facebook mostra que uma regulação que exigisse às empresas “removerem todo o discurso de ódio no prazo de 24 horas depois de receberem uma notificação por parte de um utilizador ou de um governo” poderia ter efeitos perversos. Nomeadamente ao incentivar as plataformas a colocarem de lado “quaisquer esforços proativos para identificarem esses conteúdos”, usando “esses esforços para responderem aos pedidos de governos e utilizadores à medida que estes vão chegando”.

Atualmente, e de acordo com Zuckerberg, o Facebook tem 35 mil funcionários dedicados exclusivamente à monitorização dos conteúdos e à segurança da rede social. Casos como o da interferência russa nas eleições norte-americanas em 2016 levaram a tecnológica a reforçar o seu investimento na moderação de conteúdo.

Colocando o foco na liberdade de expressão, a rede social sugere aquilo que já tem vindo a fazer. Para a tecnológica, a melhor forma para reduzir os conteúdos online prejudiciais sem limitar a liberdade de expressão passa por pôr os utilizadores a denunciarem esses mesmos conteúdos.

É também por isso que o Facebook está a criar um Conselho de Supervisão independente – que, na verdade, não é assim tão independente, uma vez que está no seio da própria multinacional – para que as pessoas possam recorrer das decisões da rede social.

De acordo com o white paper, as tecnológicas devem ser incentivadas a atingir objetivos específicos que passem, por exemplo, por manter a prevalência de conteúdo inapropriado abaixo de um certo patamar acordado.

Outro foco das empresas deve estar na transparência. “O Facebook já publicada relatórios mais detalhados sobre o conteúdo prejudicial do que qualquer outra plataforma online e mostrou aos reguladores como é que os nossos sistemas operam”, escreveu Zuckerberg este domingo num artigo de opinião publicado no “Financial Times”. “Estamos também a procurar abrir os nossos sistemas de moderação de conteúdos a auditorias externas.”