Dinamarqueses investem 100 milhões de euros em nova central solar em Santarém

É mais um dos grandes projetos de energia solar a nascer em Portugal. A empresa Escalabis Solar vai avançar com uma central fotovoltaica de 189 megawatts (MW) na região de Santarém, com um investimento associado de 100 milhões de euros. Por trás deste projeto, apurou o Expresso, está a Energi Innovation, uma empresa que tem a sua sede na Dinamarca, e que conta com operações também na Alemanha, em Portugal e Espanha.

Criada pelo antigo diretor-geral de Energia e Geologia Miguel Barreto, a Escalabis Solar está a desenvolver a central de 189 MW em Santarém com o suporte da Energi Innovation. O administrador operacional da empresa dinamarquesa, Reinhold Beerling, confirmou ao Expresso o envolvimento no projeto, que se somará a outros já em curso em Portugal, nomeadamente em Nisa, Ourique, Évora e Aljustrel, cujo investimento somado será de 110 milhões de euros.

Reinhold Beerling está otimista quanto ao licenciamento do projeto de Santarém. "Estamos há quatro em Portugal. Já construímos alguns projetos e tivemos uma boa experiência no processo de licenciamento", afirmou o gestor ao Expresso.

A instalação da central da Escalabis Solar acaba de entrar em consulta pública. Resulta da união de três parques fotovoltaicos cujos projetos originais eram separados, mas que agora serão construídos como uma única central solar, que produzirá anualmente 390 gigawatts hora (GWh) de energia, o suficiente para abastecer o consumo de 175 mil famílias (assumindo um consumo médio anual de 2,2 megawatts hora por família, segundo os padrões do regulador da energia).

O projeto permitirá à Energi Innovation ampliar a sua capacidade de produção de base renovável, devendo a eletricidade da central de Santarém ser fornecida à Energia Simples, comercializador português de eletricidade que também tem a Energi Innovation como acionista. Dessa forma, a Energia Simples ampliará a sua capacidade de revenda ao consumidor final de energia limpa gerada em Portugal.

A nova central em Santarém deverá ser construída em 10 meses e terá uma vida útil de 30 anos. Será instalada numa área total de 568 hectares, que é atravessada pela autoestrada A1.