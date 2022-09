Turismo. Sul-africanos criam fundo para atrair investidores a Portugal

É um negócio que promete multiplicar o portefólio de ativos da empresa portuguesa e dar-lhe escala para voos internacionais: a Unlock Boutique Hotels vendeu um terço do capital ao grupo sul-africano Newmark Hotels, especializado no segmento de luxo, o que irá resultar na criação de um fundo destinado a atrair investidores de várias partes do mundo para aquisição de ativos hoteleiros em Portugal.

Com os olhos neste novo fundo de investimento, “já percorremos dois mil quilómetros e identificámos mais de 40 ativos nas várias geografias de Portugal”, revela Miguel Velez, CEO da Unlock, que se mantém na liderança da empresa nesta “próxima fase de crescimento”, com a entrada no capital dos sul-africanos.

