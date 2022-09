Setúbal quer metade dos apoios para Lisboa

A proposta surge poucas semanas após a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, ter admitido na Assembleia da República um tratamento diferenciado para este território. Apesar de ser das zonas mais pobres do país, a Península de Setúbal acede a poucos fundos europeus por pertencer à região mais rica de Portugal.

A solução reivindicada pelos empresários da margem sul de Lisboa tem sido a criação de uma região à parte só com os concelhos de Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Sesimbra, Setúbal e Seixal. Mas a ministra da Coesão Territorial responde agora com uma alternativa que evita perder anos e anos de negociações com o Eurostat e a Comissão Europeia. Trata-se da criação de um Investimento Territorial Integrado (ITI), uma solução que permite à Península de Setúbal aceder a mais fundos europeus sem se emancipar de Lisboa.

