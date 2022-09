Regulador quer que 5G traga mais concorrência

É uma vontade antiga do regulador das telecomunicações que volta a ser colocada em cima da mesa, com a atribuição de licenças para operar na quinta geração móvel (5G): a de atrair para o sector novos operadores e com isso agitar a concorrência, puxando os preços para baixo, melhorando e diversificando a qualidade das ofertas.

João Cadete de Matos, presidente da Anacom, está convencido de que estão criadas as condições para que haja novos estreantes no mercado — serão atribuídos descontos na sequência do leilão do 5G, que arrancará em abril, a quem entrar no sector no preço de algumas faixas de espetro e serão impostas obrigações aos operadores já instalados, nomeadamente o roaming nacional. O presidente defendeu esta semana, na apresentação das regras de acesso às licenças 5G, que “há condições para surgirem novos modelos de negócio, diversificar as escolhas dos consumidores”, atualmente muito limitadas às ofertas em pacote, e “tornar os preços mais competitivos”. Os estreantes irão ter um desconto no montante de 25% sobre o preço final de espetro que adquirem nos 900 e 1800 megahertzs (MHz), faixas que permitem a cobertura de tecnologias de segunda, terceira e quarta gerações.

