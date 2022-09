Reestruturação de dívida privada em curso na Argentina

Uma missão técnica do Fundo Monetário Internacional (FMI) chegou à Argentina na quarta-feira para auditar as contas públicas do país como primeiro passo para a reestruturação da dívida. No mesmo dia, o ministro da Economia, Martín Guzmán, foi ao Parlamento explicar a estratégia do Governo para adiar pagamentos, mas não revelou o plano económico pelo qual os credores tanto esperam.

O ministro apresentou apenas linhas gerais do projeto de reestruturação da dívida, mas foi possível concluir que o Governo pretende aplicar uma grande redução sobre a dívida dos credores privados, algo com o qual o FMI concorda, mas não pretende ter superávite primário (sem juros) até 2024, algo com o qual o FMI discorda. De acordo com o atual programa, o país deveria ter já excedente primário este ano, depois de um défice de 0,4% do PIB em 2019.

