Portugal depende pouco da China

O mercado chinês é enorme e altamente apetecível. Não há praticamente nenhum país que não queira vender à China. Mas há outro fator de grandes dimensões a não perder de vista: a paciência que é necessária na aprovação, pelas autoridades chinesas, de um novo produto, venha ele de onde vier. É um processo que pode levar muitos meses ou até anos.

Ainda assim, Portugal não desiste, e a prova disso mesmo é que em 2019 abriram-se as portas à exportação de carne de porco, um dos alimentos mais presentes na dieta dos chineses. Fontes do sector agroalimentar garantem mesmo que no último trimestre as exportações daquele tipo de carne tiveram uma subida “assinalável”, sendo expectável um crescimento significativo nos próximos meses.

