Patrões do comércio querem apoios para planos de pensões

As mexidas no sistema de pensões nos últimos anos, de que é exemplo o aumento da idade da reforma, “levarão a uma redução do valor relativo das pensões no futuro”, alerta Armindo Silva, coordenador do estudo “O sistema complementar de pensões — ainda é possível recuperar o tempo perdido?”.

Por isso o documento, promovido pela Confederação do Comércio e Serviços de Portugal e que será apresentado na próxima terça-feira, defende incentivos fiscais à criação de planos de pensões pelas empresas, financiados com a futura taxa de rotatividade.

