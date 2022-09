Fidelidade baixa quota de mercado de 35% para 26%

A Fidelidade deixou de representar um terço da produção do mercado segurador em Portugal. A empresa do grupo Fosun, embora continue a liderar, está agora a uma menor distância dos concorrentes, que não era tão magra desde 2014. Segundo a companhia, a evolução deveu-se à sua decisão de pôr fim da comercialização de produtos financeiros de taxa fixa.

Em 2019, a quota de mercado da Fidelidade na produção de seguro direto foi de 26,4%, um decréscimo face aos 35,2% do ano anterior, de acordo com os dados divulgados esta semana pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF). De um volume de vendas de €4,6 mil milhões em 2018, passou para €3,3 mil milhões um ano depois. Mas o deslize de quota não foi uniforme em todos os produtos.

