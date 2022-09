Estará Lisboa perto de uma crise imobiliária?

Gonzalo Bernardos, analista e consultor económico — diretor do Master de Consultoria Imobiliária da Universidade de Barcelona —, tem vontade de rir quando ouve falar em bolha imobiliária em Portugal. A razão é simples: “Nunca existiu.” Tal como a Alemanha, defendeu o espanhol, Portugal foi o único país europeu onde os preços não subiram até 2014. Mas com a explosão do turismo e a entrada maciça do investimento estrangeiro em Lisboa, Bernardos deixa um aviso: cuidado com a mancha de óleo.

Confuso? Este é um dos princípios económicos da dinâmica imobiliária das cidades. A partir do momento em que há um forte investimento num grande centro urbano, o expectável é que as cidades medianas sejam o próximo destino desse capital. Ou seja, mais casas para a classe média baixa, “na periferia da periferia”, a preços mais acessíveis. “Em Portugal, a taxa de esforço está perto dos 23% (na capital chega aos 86% e a taxa de referência é 30%). Quais os mercados que vão subir? Lisboa não será, vejo a cidade como um mercado perigoso, que será afetado por uma crise imobiliária daqui a dois anos”, afirmou ao Expresso.

