Economia mundial já foi apanhada pela doença

Dez milhões de chineses voltaram esta segunda-feira ao trabalho depois das férias do Ano Novo Lunar, prolongadas por mais duas semanas pela epidemia de coronavírus. Se é certo que o recém-batizado Covid-19 vai ter reflexo na economia, não fosse a China responsável pela criação de 16% da riqueza do mundo, a incerteza reina entre os analistas quanto à verdadeira dimensão dos estragos.

Boa parte dos analistas salienta um abrandamento súbito da atividade no curto prazo, mas cujos efeitos serão marginais a ritmo anual. Sabe-se que esta epidemia provocou já mais de 1100 mortos sendo mais mortífera do que a SARS em 2003, quando a China representava 4% do PIB do mundo e o crescimento mundial caiu 0,5%.

