Arquiled volta a atacar o Brasil

A Arquiled, empresa portuguesa que fabrica e comercializa equipamentos LED para iluminação pública, vai voltar a tentar entrar no Brasil. Depois de uma primeira investida em 2011 e de uma segunda abordagem em 2014, ambas sem grande sucesso, o presidente executivo da Arquiled, Miguel Allen Lima, fechou uma parceria com uma empresa brasileira para tentar, pela terceira vez, conquistar o mercado brasileiro.

A primeira etapa na aposta no Brasil passa por tentar vender as suas soluções de iluminação num conjunto restrito de municípios. O primeiro será o de Aparecida, no Estado de São Paulo. “O objetivo é fechar negócio com pelo menos três ou quatro cidades este ano”, explicou Miguel Allen Lima ao Expresso. “Este ano se conseguir vender €300 mil no Brasil já fico satisfeito”, acrescentou o gestor.

