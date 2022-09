Venezuela responsabiliza TAP por permitir transporte de materiais perigosos em voo para Caracas

O presidente da Assembleia Constituinte da Venezuela, Diosdado Cabello, acusou a TAP de ter permitido que um familiar de Juan Guaidó, Juan José Marquez, tivesse viajado para Caracas com "materiais muito perigosos" a bordo do avião da companhia aérea portuguesa. No mesmo voo viajava Guaidó.

O tio de Juan Guaidó foi detido à chegada a Caracas, com as autoridades venezuelanas a imputar-lhe a posse de substâncias que poderiam ser usadas no fabrico de explosivos. Segundo a RTP, Diosdado Cabello acusou a TAP de permitir o transporte desses materiais e criticou também o Estado português, enquanto acionista da TAP, por permitir que tal acontecesse, tratando a Venezuela como um país de terceiro mundo.

Contactada pelo Expresso, fonte oficial da TAP desvalorizou, remetendo para a gestora dos aeroportos nacionais. "Quem faz rastreio de passageiros e bagagens é a ANA", afirmou uma porta-voz da companhia aérea portuguesa.

O Expresso questionou igualmente a assessora de imprensa da ANA, mas não foi possível obter um comentário imediato.

Segundo a RTP, o Governo português garante não ter tido quaisquer contactos com a comitiva de Juan Guaidó na sua passagem por Lisboa.