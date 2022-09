Standard & Poor's mantém notação de crédito da NOS em patamar positivo

A Standard & Poor's (S&P) confirmou para a operadora de telecomunicações NOS um "rating" positivo de BBB-, um nível acima dos patamares equivalentes a "lixo", segundo um comunicado da NOS à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Apesar da incerteza em torno de uma das suas acionistas de referência, a empresária angolana Isabel dos Santos, a S&P manteve na sua avaliação uma perspetiva estável, o que significa que a agência de notação financeira não prevê alterações de curto prazo na avaliação do crédito da NOS.

A classificação da S&P reflete como principais pontos fortes da NOS "a posição de liderança em Portugal no mercado de TV por subscrição , um investimento significativo na rede fixa", "uma oferta fixo-móvel flexível e de conteúdos locais forte e uma marca com forte presença no mercado" além de "um balanço robusto e de uma política financeira estável".

"A manutenção do rating de crédito de longo prazo de Investment Grade por parte da S&P, permite que a NOS reforce as condições para diversificar ainda mais as suas fontes de financiamento, estender a maturidade média da sua dívida e continuar a diminuir o seu já reduzido custo médio da dívida", sublinha a NOS no seu comunicado.

A NOS é controlada em 51,15% pela Zopt, sociedade detida em partes iguais por Isabel dos Santos e pelo grupo Sonae. O fundo MFS e o Norges Bank têm participações de pouco mais de 2% cada um e o restante capital da operadora está disperso em bolsa.