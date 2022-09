Dispara número de queixas por burla no MB Way. Saiba o que fazer para se proteger

O número de consumidores a queixar-se de ter sido burlado através do MB Way disparou no início deste ano. Se comparado o primeiro mês de 2020 com todo o ano anterior, as reclamações estão quase ao mesmo nível: 86 queixas só em janeiro contra 102 nos 12 meses de 2019. É um aumento de 169%.

As autoridades já tinham alertado para o aumento das burlas e o número de queixas parece confirmá-lo. O MB Way é um sistema de pagamento que permite fazer transferências instantâneas entre números de telemóvel associados à app, gerar cartões virtuais e usar o Multibanco sem ter de usar cartão bancário. Nos últimos anos popularizou-se como uma forma simples e prática de pagar produtos ou serviços e é esse aumento que está também plasmado nos números do Portal da Queixa, que em 2018 tinha recebido 'apenas' 41 reclamações — de lá para cá, o crescimento tem sido exponencial.

Pedro Lourenço é CEO do Portal da Queixa e lembra que o tema não é recente, mas que a plataforma se sente na obrigação de “alertar os consumidores”. “Estamos inclusivamente a preparar um projeto na área de literacia digital, com vista a potenciar o conhecimento destas práticas fraudulentas”, acrescenta Lourenço.

Em comunicado, a rede social conta que é nos sites de compra e venda OLX e Custo Justo que as burlas acontecem com maior frequência. Lá, os burlões convencem quem quer vender um produto a fazê-lo através do MB Way — quando os vendedores o desconhecem, são convidados a dirigir-se a uma caixa Multibanco, colocar o cartão de débito e inserir o número de telefone e o código de acesso, que depois acabam por dar ao burlão, na convicção de que estão a fornecer códigos para o pagamento. Acontece que o que estão a fazer é dar “pleno acesso à sua conta bancária”.

Caso isso aconteça, a recomendação é que as vítimas apresentem sempre queixa nas autoridades policiais da área de residência. Além dessa, a SIBS, entidade gestora da Rede Multibanco, deixa uma série de outras recomendações que deve seguir para evitar ser apanhado na teia do MB Way: