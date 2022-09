Bruxelas prevê crescimento do PIB português abaixo da estimativa do Governo e diz que “é muito cedo” para perceber impacto do coronavírus

Um crescimento estável, mas moderado. A Comissão Europeia (CE) anunciou esta quinta-feira as previsões económicas intercalares de inverno para a zona euro com um crescimento marginal de 1,4% da economia europeia, valor que fica abaixo dos 1,5% projetados por Bruxelas no outono de 2019.

Sobre Portugal, a Comissão Europeia mantém a estimativa de crescimento da economia em 1,7% para este ano e para o próximo, duas décimas abaixo das previsões do Governo. Bruxelas estima ainda em 0,4% o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), em cadeia, no último trimestre de 2019, prevendo que esse valor se mantenha nos três primeiros trimestres deste ano, até à subida para 0,5% no último trimestre de 2020.

A apresentar as estimativas para a UE, o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, celebrou o que representa “o mais longo período de expansão desde o lançamento do euro em 1999”, afirmando que há “boas notícias na frente dos empregos”. No capítulo das boas notícias, a CE aponta ainda que o crescimento do produto interno bruto da União Europeia deverá manter um caminho de estabilidade, nos 1,2% em 2020 e 2021.

Ainda que a geopolítica internacional continue a ameaçar o desempenho da economia europeia, o italiano apontou os “desenvolvimentos encorajadores em termos de redução das tensões comerciais e da prevenção de um Brexit sem acordo”.

Quando foi apresentado, em novembro de 2019, o último relatório de previsões económicas, a CE falava já numa “nova escalada das incertezas” e na ameaça de “um agravamento das tensões comerciais e geopolíticas” relacionadas com a guerra comercial entre Estados Unidos e China. A primeira fase do acordo estabelecido entre os dois países faz abrandar o temor, ainda que a política comercial norte-americana continue a ser uma incógnita e a agitação social tenha crescido na América Latina.

A outra ameaça era desconhecida em novembro. Gentiloni não a esqueceu, embora tenha dito que “é muito cedo para avaliar a extensão do impacto económico negativo” do coronavírus. Só nas últimas 24 horas foram confirmados 14.840 novos casos e 242 mortes na província central da China, onde a epidemia terá tido início.

A Organização Mundial da Saúde diz que é “muito cedo” para fazer previsões sobre o fim do surto e essa é outra sombra que paira sobre a economia europeia. No relatório lê-se que “o surto de coronavírus ‘2019-nCoV ', com as suas implicações para a saúde pública, a atividade económica e o comércio, especialmente na China, é um novo risco negativo”. “A suposição inicial é que o surto atinja o pico no primeiro trimestre [de 2020], com repercussões globais relativamente limitadas”, aponta a CE, acrescento que “quanto mais durar, no entanto, maior a probabilidade de efeitos indiretos” no mercado europeu e mundial.