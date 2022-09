Airbus passa de lucro a prejuízo

A Airbus somou no ano passado um prejuízo de 1,36 mil milhões de euros, resultado que contrasta com o lucro de 3,05 mil milhões de euros que a fabricante de aviões tinha registado em 2018.

Em 2019 a Airbus viu o seu resultado operacional descer 73%, de 5,05 mil milhões de euros para 1,34 mil milhões, segundo um comunicado divulgado esta quinta-feira. Um desempenho que foi particularmente afetado por 3,6 mil milhões de euros de multas que a empresa acordou pagar para encerrar um mega-processo por corrupção que corria nos Estados Unidos da América, Reino Unido e França.

O resultado operacional ajustado (isto é, expurgado de fatores não recorrentes, como as multas pagas no ano passado) subiu 19%, para 6,95 mil milhões de euros.

Globalmente as receitas da Airbus no ano passado cresceram 11%, para 70,48 mil milhões de euros, revelou a gigante aeronáutica europeia no seu comunicado de resultados anuais.

Para 2020 a Airbus projeta entregar aos clientes 880 aviões comerciais e alcançar um resultado operacional ajustado de 7,5 mil milhões de euros.