Seguradora Mapfre aumenta lucros em 15% para 609 milhões

A seguradora espanhola Mapfre registou 609 milhões de euros de lucros em 2019, um aumento de 15,2% face aos 528,9 milhões de euros registados em 2018, foi hoje divulgado.

De acordo com um comunicado da empresa, as receitas do grupo aumentaram 7,1%, chegando a 28.472 milhões de euros em 2019, tendo os prémios pagos ascendido aos 23.043,9 milhões.

Os resultados de prémios devem-se "à boa evolução dos negócios em Espanha, na região Latam Norte [América Latina Norte]", bem como "aos negócios de resseguro", de acordo com o comunicado do grupo espanhol.

A seguradora aponta ainda que os resultados de 2019 foram "fortemente condicionados pelos gastos com os danos causados pelos furacões Faxai e Hagis, no Japão (107 milhões de euros), pelos distúrbios causados no Chile (24 milhões) e pelos danos derivados das DANAs (depressão isolada em níveis altos), em Espanha (17 milhões), entre outros eventos".

Dos lucros globais de 609 milhões de euros em 2019, 447 milhões serão alocados ao pagamento de dividendos aos acionistas, o que representa um pagamento de 73,3% dos lucros, segundo divulgou hoje a Mapfre.

No mercado ibérico, os prémios aumentaram 0,8% entre 2018 e 2019, alcançando os 7.718 milhões de euros em Portugal e Espanha, tendo os lucros aumentado 3,6% em termos homólogos e atingido os 498 milhões de euros na região.

No Brasil, os lucros atingiram os 97 milhões de euros, um aumento de 79,1%, "graças à evolução positiva dos negócios de Seguros Geral e de Automóveis, que também melhoraram as suas taxas combinadas em mais de seis pontos percentuais".

No total, a atividade da Mapfre na América Latina lucrou 214,9 milhões de euros, e a restante atividade internacional da seguradora registou lucros de 93,7 milhões de euros.

A Mapfre assinalou que os resultados globais de 2019 proveem também de uma redução ao valor recuperável dos juros da Mapfre Assistência, no valor de 66 milhões de euros, e que sem considerar os impactos de catástrofes e deterioração dos juros "o lucro da Mapfre teria aumentado 1%, para 822 milhões de euros".

A seguradora terminou o ano de 2019 com um património de 8.854 mil milhões de euros, um aumento de 10,8% face a 2018, e o total de ativos cresceu 7,8%, alcançando os 72,5 mil milhões de euros.

Em termos de investimento global, o grupo espanhol registou um crescimento de 8,6% em 2019, atingindo os 53.523 milhões de euros, dos quais 56,2% correspondem a dívida soberana, 17,5% de receita de rendimento fixo, 5,2% em investimento em ações e 4,7% em tesouraria.