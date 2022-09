Passados quatro anos, só 11% do Ferrovia 2020 está concluído

O programa Ferrovia 2020 foi apresentado já há quatro anos, mas a taxa de concretização do mesmo, que prometia revolucionar as linhas férreas portuguesas com um investimento de 2,7 mil milhões de euros (metade dos quais vindos de fundos comunitários), ainda só vai em 12,2%, revela o “Público” esta quarta-feira.

Em 2016, foi prometido: modernizar, eletrificar ou construir 1193 quilómetros de linhas. Na teoria, todos os projetos deveriam estar concluídos em dezembro de 2020, com exceção da nova linha Aveiro – Mangualde (entretanto retirada do programa por ter sido chumbada por Bruxelas) e da eletrificação do Algarve.

Segundo o “Público”, em número de quilómetros, só 11% foram intervencionados. Em valor, o grau de execução financeira quedou-se pelos 12,2%. Dos 20 “empreendimentos” em que foi dividido o programa, só três estão concluídos. Neste momento, a Infraestruturas de Portugal garante que o Ferrovia 2020 estará concluído em dezembro de 2023.

Destes três dados como concluídos, em rigor, só um está realmente terminado: a renovação integral de via do troço Alfarelos – Pampilhosa, na linha do Norte.

Os outros dois troços intervencionados são o Caíde – Marco (linha do Douro) e Nine – Viana do Castelo (linha do Minho), que foram renovados e eletrificados, mas falta-lhes ainda a sinalização eletrónica. Dos restantes 17 “empreendimentos” há obras em apenas três.