Os campeões do Alentejo querem dar mais negócios (e pessoas) à região

Poucos mas bons. É o retrato do Alentejo que algumas das suas principais figuras deixam, com uma nota de esperança para o futuro. Nem podia ser de outra forma, quando estamos numa zona muito extensa que alia património, condições naturais e potencial turístico como poucas em Portugal. E cuja urgência em resolver o problema da falta de pessoas aumenta.

A Summit do Alentejo do projeto "Os Nossos Campeões" - que junta Expresso, SIC Notícias e Novo Banco para dar a conhecer as figuras que mais se destacam em diferentes regiões de Portugal - juntou o lado humano e económico da região no Évora Hotel, com a gravação de um programa que será exibido posteriormente pela SIC Notícias, com as perspetivas de quem vive a realidade da região diariamente.

"Tentamos contribuir para a fixação de pessoas, o que não pode acontecer sem economia", garante o coreógrafo Rui Horta. O responsável pelo O Espaço do Tempo - Centro de Artes Performativas fala de um "projeto sócio-cultural" que pode servir de matriz, enquanto António Silvestre Ferreira, administrador da Vale da Rosa, realça as 22 nacionalidades presentes na última colheita de uvas como prova da "falta de mão-de-obra".

Situação que continua a estar bem patente mas que já começa a dar alguns sinais de recuperação. Entre o crescimento ds exportações e da produção, as condições parecem estar a alinhar-se. "O Alentejo transformou-se progressivamente, a ideia que se trata de uma região só agrícola é um erro", avança o CEO do Novo Banco, António Ramalho. "Longe estamos disso".

"O Alentejo é um arco-iris turístico, dá para fazer tudo", acrescenta António Ceia da Silva, presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo, ao passo que o produtor e enólogo, João Portugal Ramos lembra que a região "tem dado cartas no vinho e todas as regiões têm seguido este exemplo".

Um dos atrativos turísticos da região são os bonecos de Estremoz, considerados Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, e a artesã Maria Inácia admite que "agora as coisas são muito diferentes, há mais divulgação." Já o criador do gin Sharish, António Cuco, conta que vê "cada vez mais pessoas que partiram a regressarem". Duas delas poderão ser mesmo os pais de Áurea, com a revelação que vão voltar à terra natal. A cantora promete também enveredar por outro património imaterial, o cante alentejano. "Porque não?"